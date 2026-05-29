В Орловской области от клещей пострадали уже 566 человек

По состоянию на 27 мая 2026 года в медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 566 человек, из них 169 детей. Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии исследовали клещей, снятых с людей. Инфицированность возбудителями боррелиоза составила 19,2% от числа исследованных. В текущем сезоне на территории Орловской области запланировано проведение акарицидных обработок на площади 500 гектаров.

С начала сезона активности клещей проведены рекогносцировочные обследования и акарицидные обработки на площади более 358 гектаров. Также обработали территорию летних загородных оздоровительных учреждений. Работы выполняли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. При выходе на природу рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей. При обнаружении клеща необходимо обращаться в медицинское учреждение.