Дмитрий Аронов возглавил Общественную палату Орловской области

В администрации региона прошло первое заседание Общественной палаты Орловской области нового созыва (2026-2029 годы). Участие приняли губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, замгубернатора Александр Бирюков, руководитель департамента внутренней политики Екатерина Данилевская и члены палаты. Заседание провел Михаил Верижников.

Клычков отметил, что Общественная палата – главный институт гражданского общества в регионе, который обеспечивает взаимодействие между жителями и властью. По словам губернатора, в зале собрались сильные лидеры, патриоты Орловщины, в том числе участники СВО и члены их семей. Он добавил, что важно не опускать планку прошлого созыва: в 2025 году Орловщина заняла третье место по активности взаимодействия с Общественной палатой РФ.

Члены палаты единогласно поддержали кандидатуру заведующего кафедрой теории и истории государства и права ОГУ имени Тургенева Дмитрия Аронова на пост председателя. В новом созыве также будут работать участники СВО, выпускники-отличники кадровой программы «Герои земли Орловской» Михаил Лисов и Эдуард Якин.

Ряд членов палаты наградили почетной грамотой губернатора, медалями «За помощь в специальной военной операции» и «За заслуги в развитии добровольчества в Орловской области». На заседании также обсудили другие организационные вопросы. Общественная палата продолжит обеспечивать общественный контроль за выборами и взаимодействие между жителями и властью.