Четыре БПЛА уничтожили над Орловской областью

Над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Как отметил глава области, при происшествиях никто не пострадал, в том числе объекты инфраструктуры не получили повреждений. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.
По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь над 13 регионами страны и над акваторией Азовского моря было уничтожено 208 украинских дронов самолетного типа.