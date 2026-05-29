Музей Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области открывает летний сезон 30 мая Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Тридцатого мая в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» открывается летний сезон. В рамках фестиваля «Месяц в деревне» представят новую трактовку оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро» по комедии Бомарше. Спектакль покажет молодежный коллектив оперной студии Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды оперный спектакль «Свадьба Фигаро» перенесли на сцену Дворца культуры города Мценска на улице Мира, 35. Начало в 14:00. Комическая опера в двух действиях по-новому раскрывает смысл моцартовского шедевра и максимально приближает его к сегодняшнему дню.

Приобретенные билеты также действительны для посещения музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в течение всего дня. Организаторы приглашают всех желающих. Летний сезон в усадьбе великого писателя обещает быть насыщенным. В программе – выставки, экскурсии и концерты. Музей работает в обычном режиме. Уточнить информацию можно по телефону кассы.