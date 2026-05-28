НовостиОбщество28 мая 2026 14:19

Орловская область и корейская провинция Южный Хванхэ подписали соглашение

Губернатор Андрей Клычков встретился с делегацией КНДР во главе с Ан Мен Чжуном
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ Корейской Народно-Демократической Республики. Документ скрепили подписями губернатор Андрей Клычков и председатель Народного комитета Ан Мен Чжун. В состав иностранной делегации также вошли представители посольства КНДР в РФ и сотрудники партийного комитета провинции.

На встрече присутствовали первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, сенатор Василий Иконников и члены правительства Орловской области. Клычков подчеркнул, что Россия и КНДР под руководством своих лидеров продолжают развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических связей. Особо глава региона отметил вклад воинов КНДР в освобождение соседней Курской области.

Ан Мен Чжун напомнил о встречах лидеров двух стран во Владивостоке в 2019 году и в Пхеньяне в 2024 году, где заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он заверил, что корейская сторона будет прилагать все усилия для активизации сотрудничества. Клычков добавил, что Орловщина особенно ценит друзей, оказывающих поддержку в судьбоносное для страны время.

Участники встречи рассмотрели вопросы развития промышленности и агропромышленного комплекса Орловской области, обсудили перспективные направления сотрудничества. В рамках рабочего визита делегация КНДР посетила ряд предприятий региона, а также историко-культурные объекты. Соглашение закладывает основу для долгосрочного взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и других сферах.