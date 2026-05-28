НовостиПроисшествия28 мая 2026 13:38

В Орле предприниматель скрыл от налогов более пяти миллионов рублей

Бизнесмен из Орловской области спрятал деньги, несмотря на приостановленные операции по счетам
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Его обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствие установило, что обвиняемый с августа по сентябрь 2025 года знал о своей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. В связи с этим расходные операции по его расчетным счетам приостановили. Однако мужчина умышленно скрыл от налоговых органов денежные средства, за счет которых должны были взыскать недоимку. Сумма сокрытых средств превысила 5,3 миллиона рублей.

После принятых мер предприниматель возместил ущерб в пять миллионов рублей. Теперь дело рассмотрит суд.