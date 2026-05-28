НовостиОбщество28 мая 2026 12:58

В Орловской области «Троицкие хороводы» пройдут в двух локациях

Гостей будут ждать 31 мая в селе Льгов и деревне Ловчиково
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что на заседании оперативного штаба приняли решение о проведении «Троицких хороводов» в двух крупных локациях – в селе Льгов Хотынецкого района и деревне Ловчиково Глазуновского района. Праздник состоится 31 мая. Глава региона подчеркнул, что это долгожданное событие лично для него и одно из ярких проявлений орловского духа, культуры и народного праздника.

В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате: с оформлением подворий, выступлениями творческих коллективов и угощениями. На празднике организуют более десяти интерактивных площадок и работу двух сцен. Запланировано участие предприятий торговли и питания, ярмарка мастеров. Театрализованные обрядовые действа будут идти весь день.

Зрителей ждут конкурсы, мастер-классы и другие активности. К участию приглашены все 27 муниципальных образований Орловской области. Также готовность подтвердили коллективы из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Московской областей, ЛНР и ДНР. Клычков пригласил всех желающих принять участие в празднике.