В орловских детсадах провели конкурс «Полицейский Дядя Степа»

В Орловской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа – 2026». В этом году участникам предложили создать работы, посвященные сотрудникам полиции и отражающие богатство культур, традиций и единство народов России. В состав жюри вошли представители областного УМВД и член Общественного совета Марина Горяйнова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Лучшей признана поделка шестилетней Таисии Солгаловой из детсада №1 «Солнышко» – она смастерила улыбающегося Дядю Степу. Также высоко оценили работу болховчанина Ильи Абрашина, который вылепил сотрудника Госавтоинспекции в зимний день, и поделку Александр Самойлова из колпнянского детсада «Солнышко» под названием «Дядя Степа на посту». Эти три работы отправили в Москву на федеральный этап.

Победителям и активным участникам вручили дипломы и подарки. В Болховском районе награждение провели начальник ОМВД Сергей Минушкин и член Общественного совета Ирина Голованова. В Колпнянском районе полицейские приехали в детсад, где заместители начальника ОМВД Елена Бойко и Денис Карлов поздравили ребят в присутствии их сверстников.