Орловец заплатил алименты после угрозы уголовного дела

В Болховском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Суд обязал его выплачивать 25% доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако мужчина долгое время уклонялся от родительских обязанностей и накопил задолженность более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП России по Орловской области.

Пристав применил ограничительные меры: обратил взыскание на деньги в банке, ограничил выезд за границу и наложил арест на имущество. Но отец продолжал игнорировать решение суда. Его привлекли к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей и назначили 20 часов обязательных работ.

Отбыв наказание и осознав, что при дальнейшем уклонении ему грозит уголовная ответственность, должник официально трудоустроился. Теперь алименты и текущие платежи удерживают из его заработной платы. Долг постепенно уменьшается.