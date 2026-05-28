В Орловской области пресекли незаконную торговлю лекарствами для животных

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило шесть индивидуальных предпринимателей, которые в 2026 году продавали лекарства для животных без лицензии на фармацевтическую деятельность. Нарушения установили в ходе мониторинга государственной информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В список нарушителей вошли ИП Мордина (Орел, улицы 3-я Курская и Маринченко), ИП Гусарова (Орел, улица Новосильская), ИП Кондрахин (Орел, улицы Октябрьская и Металлургов), ИП Кутепова (Ливны, улица Денисова), ИП Нартова (деревня Жилина, улица Строительная), а также ИП Воскобойников из Курска.

В отношении всех предпринимателей вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство напоминает: продажа ветпрепаратов разрешена только лицензиатам. Реестр лицензий Россельхознадзора с актуальными адресами ветеринарных аптек находится в открытом доступе.