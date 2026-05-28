В Орловской области отремонтировали Вышне-Туровецкий сельский клуб

В Покровском районе продолжается капитальный ремонт здания Вышне-Туровецкого сельского клуба в деревне Нижний Туровец. По информации департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, на объекте выполнен полный объем ремонтно-строительных работ. Завершены демонтаж отделки, устройство водоотливов, замена кровли, монтаж отопления, водоснабжения, пожарной и охранной сигнализации.

Установлены новые радиаторы, окна и двери, выполнена финишная отделка помещений – покраска, оклейка стен обоями, укладка напольного покрытия, завершено устройство отмостки. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам систем сигнализации. Площадь сельского клуба составляет 289 квадратных метров. В учреждении есть своя библиотека, проходят праздничные мероприятия и спектакли.

Завершить работы планируется до 31 августа 2026 года. После этого жители смогут пользоваться обновленной инфраструктурой для организации культурного досуга.