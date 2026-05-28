В Орловской области наградили лучших народных дружинников

В Орловской области на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка наградили лучших народных дружинников. В церемонии участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский. По словам главы региона, в 2025 году в муниципалитетах сформировали 37 народных дружин общей численностью 847 человек. Силовики вместе с дружинниками пресекли 424 административных правонарушения и выявили 9 преступлений.

Почетные грамоты губернатора вручили победителям конкурса. Лучшим общественным формированием признана народная дружина Заводского района Орла (командир Дмитрий Хахичев). Лучшим народным дружинником стал Александр Сергеев из Ливен. Благодарности объявили дружине Ливен и дружине «Патриот» Колпнянского района. Среди дружинников отметили Оксану Тихомирову из Колпнянского района и Наталью Черемисину из Кром.

Клычков поблагодарил дружинников за вклад в охрану общественного порядка и пожелал новых успехов. Деятельность народных дружин губернатор назвал приоритетным направлением в профилактике правонарушений и важным слагаемым общих усилий с учетом задач СВО. Конкурс проводит департамент региональной безопасности.