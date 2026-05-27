Орловец подозревается в оскорблении чувств верующих

В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина разместил комментарий в одном из интернет-сообществ. Содержание поста, по версии следователей, выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих.

Преступление выявили при помощи сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.