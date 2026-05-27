НовостиОбщество27 мая 2026 13:52

Делегация из Северной Кореи познакомилась с агропромом Орловской области

Иностранные гости обсудили сотрудничество и посадили деревья в парке Победы Орла
Елена Зябкина
Фото: соцсети Андрея Клычкова

Орловская область принимала делегацию из провинции Южный Хванхэ Корейской Народно-Демократической Республики. На встрече с председателем Народного комитета товарищем Ан Мен Чжуном обсудили перспективные направления совместной работы. Корейских делегатов интересует опыт региона в развитии агропромышленного комплекса, прежде всего в сферах животноводства и семеноводства.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, гости познакомились с работой одного из центров селекции и семеноводства, а также посмотрели производственный процесс на местном предприятии. Орловские власти уверены, что друзья смогут адаптировать лучшие практики региона у себя на родине. Корейцы также посетили парк Победы, Детский парк и набережную Оки.

Члены делегации приняли участие в акции «Сад Памяти» в парке Победы, где увековечили память северокорейских солдат, защищавших соседнюю Курскую область. Подписано соглашение между правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ. Документ закрепляет намерения по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-образовательной и других сферах.