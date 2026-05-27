В Орле прошел отбор юных талантов на конкурсе народного творчества

В Орле проходит конкурс «Нет милее и краше песен и преданий наших!». Организатором выступил ансамбль танца «Славица» при поддержке управлений культуры и образования администрации города. Проект объединил воспитанников дошкольных учреждений областной столицы.

Накануне состоялся отборочный этап. Юные участники представили вокальные, танцевальные и творческие номера. Несмотря на волнение, дети уверенно выходили на сцену, демонстрируя артистизм и любовь к народной культуре. Зрители тепло встречали каждое выступление. Все этапы проходят на базе ансамбля «Славица» на улице Максима Горького, 47А.

Финал конкурса состоится 1 июня в Международный день защиты детей. Гостей ждет яркая праздничная программа, лучшие выступления участников и торжественное подведение итогов. Начало в 12:00. Ансамбль «Славица» является одним из ведущих учреждений культуры Орла, на протяжении многих лет сохраняя и популяризируя традиции народного искусства. Вход свободный.