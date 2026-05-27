В Орловской области «Фольксваген Тигуан» столкнулся с двумя грузовиками

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данны орловской Госавтоинспекции, 26 мая 60-летний водитель «Фольксваген Тигуан» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Орла. Около десяти часов утра в районе 382 километра на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с грузовым «Мерседесом», а после с грузовым «Вольво».

В аварии пострадали водитель и 61-летняя пассажирка «Фольксваген Тигуан». Они были госпитализированы в медучреждение. Кроме того, пострадал еще один пассажир легковушки – 47-летний мужчина. Его осмотрели медики и отпустили на лечение домой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали пять человек.