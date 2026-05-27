В орловском поселке отремонтировали больше километра водопровода

В поселке Колпна завершен капитальный ремонт участков водопровода. Специалисты подрядной организации отремонтировали 1040 метров ветхого водопровода – от улицы Карла Маркса до переулка 1-й Октябрьский и от переулка до артскважины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Подрядчик установил 19 колодцев и один пожарный гидрант. К новому водопроводу подключили более 50 жилых домов. Качественную воду с хорошим напором теперь получают 250 жителей поселка.

Стоимость выполненных работ составила более 8,2 миллиона рублей, из которых 5,2 миллиона – средства федерального бюджета.