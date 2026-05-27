В Орловской области стартовал феромонный мониторинг вредителей

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям объявило о начале ежегодного феромониторинга. Это ключевой этап контроля карантинного фитосанитарного состояния регионов. Феромонные ловушки – современный, экологичный и высокоточный инструмент. Они позволяют выявлять очаги вредителей даже при низкой численности популяции. Одна ловушка обеспечивает мониторинг в радиусе до пяти километров.

В 2026 году в Орловской области установят 2345 феромонных ловушек. Они нацелены на 17 видов карантинных вредителей: восточную и персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, западного кукурузного жука, картофельную и южноамериканскую томатную моль, западного цветочного трипса, капрового жука, четырехпятнистую зерновку, коричнево-мраморного клопа, усачей рода Monochamus, средиземноморскую плодовую муху, азиатскую, египетскую и зеленую садовую совок, золотистую двухпятнистую совку, а также вредителей культур закрытого грунта.

Первые данные о появлении вредителей поступят через три-четыре недели. Ловушки снимут и направят в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для идентификации насекомых. На данный момент в Орловской области действуют карантинные фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus (119,4 тысячи гектаров) и американской белой бабочке (47,5 тысячи гектаров). Мониторинг позволит оперативно получить достоверную информацию о состоянии, локализовать очаги и контролировать эффективность мероприятий. Ущерб от вредителей может быть огромным: потеря урожая, затраты на борьбу, снижение качества продукции и ограничение экспорта. Ловушки безопасны для человека и природы. Они имитируют запах самок насекомых. Технология точная и проверенная.