В Орле ужесточают борьбу с наркоманией среди подростков перед каникулами

Фото: администрация Орла

В администрации Орла прошло заседание муниципальной антинаркотической комиссии под председательством мэра Юрия Парихина. Главной темой стала профилактика наркомании среди молодежи в преддверии летних каникул. В этот период у подростков появляется больше свободного времени, что повышает риск вовлечения в противоправную деятельность. Участники обсудили итоги работы за 2025 год и первый квартал 2026-го.

На заседание пригласили представители трех средних специальных учебных заведений, где ранее выявляли случаи употребления наркотиков или факты вовлечения студентов в распространение. Это Орловский техникум сферы услуг, реставрационно-строительный техникум и автодорожный техникум. Заместитель директора по воспитательной работе автодорожного техникума Ольга Асеева рассказала, что профилактика ведется практически ежедневно.

В учебных заведениях проводят не только традиционные лекции и встречи с правоохранителями, но и тестирование студентов, работу психологов, индивидуальные беседы, вовлекают подростков в спорт, творчество и общественную жизнь. Если подросток попадает в группу риска, с ним начинают индивидуальную работу. Асеева подчеркнула, что важно вовремя заметить проблему и не оставить ребенка одного.

Окружение подростков, уже замеченных в употреблении или распространении наркотиков, берут под особый контроль. Некоторые молодые люди получили реальные сроки. Летом многие студенты проходят практику и устраиваются на работу в кафе и рестораны. Это помогает им получить первый профессиональный опыт, заработать деньги и быть занятыми полезным делом.