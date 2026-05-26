В Орловской области собрали 22,5 млрд рублей налогов за четыре месяца

Фото: Нина Соколова

В Орловской области за январь-апрель 2026 года собрали порядка 22,5 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 10,1% или на 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по региону. Поступления в федеральный бюджет составили 7,7 миллиарда рублей – на 23,8% больше, чем год назад.

В территориальный бюджет мобилизовали порядка 14,8 миллиарда рублей с превышением на 4,1%. В областной бюджет направили более 12 миллиардов рублей – рост 4,2%. Налоговая служба также является главным администратором доходов государственных внебюджетных фондов.

За январь-апрель 2026 года на Орловщине собрали около 12,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это в 1,5 раза или на 4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.