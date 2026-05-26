В Орловской области столкнулись две иномарки

По данным орловской Госавтоинспекции, 25 мая. .05.2026 года в 17 часов 13 минут 32-летний водитель «Хендай Солярис» ехал по трассе М-2 «Крым». Около пяти часов вечера в районе 372 километра при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 30-летнней женщины-водителя.

В аварии пострадала водитель «Лады Гранта». После оказания медицинской помощи женщину отпустили на лечение домой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.