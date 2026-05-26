В школах Орла прозвенели последние звонки для пяти тысяч выпускников

Фото: администрация Орла

В школах Орла сегодня звучат последние звонки. Праздник получился трогательным и волнительным – с улыбками, слезами радости, словами благодарности и надеждами на будущее. В этом году со школьной скамьей прощаются более пяти тысяч орловских выпускников: 1364 одиннадцатиклассника и 3672 девятиклассника. Особая гордость города – 423 претендента на медаль за особые успехи в учении. Об этом сообщили в администрации Орла.

Последний звонок – это не только прощание с уроками и коридорами. Это день благодарности учителям, которые были рядом все эти годы, родителям, поддерживавшим на каждом этапе, и друзьям, с которыми связаны самые светлые воспоминания детства. Для многих выпускников этот день становится символом новой главы жизни – времени самостоятельных решений, больших целей и первых серьезных побед.

Начальник городского управления образования, спорта и физической культуры Анастасия Сергеева посетила лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина. Она поздравила выпускников с важным событием. В этом лицее последний звонок прозвенел для 27 одиннадцатиклассников и 93 девятиклассников.