В Орловской области в движении загорелась легковушка

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Легковой автомобиль загорелся 25 мая около пол-одиннадцатого утра в селе Голянка Новосильского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь в легковом автомобиле возник во время движения. Подоспевшие к месту происшествия пожарных оперативно потушили возгорания, однако автомобиль успел сильно выгореть. При происшествии никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано четыре возгорания.