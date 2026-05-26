Футболисты из Глазуновского района выиграли «Кубок будущих Чемпионов» в Орле

В Орле подвели итоги второго фестиваля юных футболистов «Кубок будущих Чемпионов» среди сельских команд. В минувшее воскресенье на поле вышли 23 команды из муниципальных образований региона. С приветственным словом к участникам обратились губернатор Андрей Клычков и известный футболист Дмитрий Сенников. Игры получились напряженными и зрелищными.

Победу одержала команда Глазуновского района. В финальном матче основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти глазуновцы оказались точнее – 7:6. Третье место заняла команда Ливенского района. В матче за бронзу они встретились с представителями Урицкого района. Основное время снова закончилось без голов, а в пенальти ливенцы вырвали победу – 3:2.

Победители и призеры получили подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Команда-победитель – 150 тысяч рублей, серебряный призер – 100 тысяч, бронзовый – 50 тысяч. Также определили лучших игроков по амплуа. Лучшим нападающим стал Тимур Смагин из Урицкого района, лучшим защитником – Максим Шпилев из Мценского района, лучшим вратарем – Матвей Зацепилин из Ливенского района.

Лучшим игроком турнира признали Дениса Туболева из Глазуновского района. Награды командам вручили руководитель департамента физкультуры и спорта Елена Казачкова, экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников и игроки ФК «Орел». Фестиваль прошел при поддержке администрации Орловской области. В следующем году организаторы планируют расширить географию участников. Юные футболисты уже готовятся к новым победам. Спорт в глубинке развивается, и это радует.