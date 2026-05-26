В Орле состоится литературный тургеневский праздник Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В ландшафтном сквере «Дворянское гнездо» состоится литературный тургеневский праздник. Мероприятие начнется 11 июня в 18:00. Ключевой идеей события выбрана строка писателя «На тысячу верст кругом Россия» – название позаимствовано из стихотворения в прозе «Деревня». Программа пока находится на стадии проработки.

Организаторы рассматривают вариант построить праздник вокруг трех граней личности Ивана Тургенева: патриот, мыслитель и самобытный писатель. Для гостей планируются выступления творческих коллективов Орла, проведение мастер-классов, музыкальных программ и выставок.

Вход на праздник свободный. Организаторы приглашают всех любителей русской литературы и поклонников творчества великого писателя. Подробная программа будет объявлена ближе к дате проведения. Следите за афишами. В случае непогоды возможны изменения в расписании.