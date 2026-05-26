Орловский следком начал принимать обращения через мессенджер MAX

В следственном управлении СК России по Орловской области внедрили новый способ взаимодействия с гражданами – через национальный мессенджер MAX. Теперь орловцы могут направлять обращения с использованием этого цифрового канала. Формат должен повысить доступность и оперативность обратной связи с населением.

Для связи создан информационный центр ведомства в мессенджере. Подать обращение можно по прямой ссылке. Внедрение современных цифровых инструментов – важный шаг в развитии открытого и эффективного диалога с обществом.

В следкоме считают, что это также способствует повышению доверия граждан. Ссылка на информационный центр и форма для подачи обращений опубликованы в официальных каналах ведомства. Орловцы уже могут воспользоваться новым сервисом. Традиционные способы связи также остаются в силе.