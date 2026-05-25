Более двухсот орловцев получили психологическую помощь в филиале фонда «Защитники Отечества»

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

В орловском филиале фонда «Защитники Отечества» на постоянной основе дежурит специалист областного психоневрологического диспансера. Медицинский психолог прошел обучение по посттравматическим стрессовым расстройствам. За время работы филиала помощь получили более 200 человек – среди них ветераны СВО, а также члены семей погибших и без вести пропавших бойцов. Накануне фонд провел круглый стол по адаптации ветеранов с участием медицинского и кризисного психологов.

Бойцы получили практические рекомендации и прошли интерактивный тренинг, где открыто поделились переживаниями, связанными с участием в СВО и возвращением домой. Ветераны отметили необходимость просветительской работы с гражданским населением для лучшего понимания участников боевых действий. Соглашение с МЧС России фонд заключил в декабре 2025 года – для создания единой системы экстренной помощи людям в состоянии острого эмоционального кризиса.

Благодаря целенаправленной работе доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование в фонде, выросла в два раза: с 12% в 2024 году до 25% в 2025 году. Рекомендации пройти консультацию получают все, кто обращается в филиал. Социальные координаторы имеют базовые знания в области психологии и способны распознать проблему на ранней стадии.

Фонд также поддерживает другие практики реабилитации, например, иппотерапию. Общение с лошадьми положительно влияет на состояние ветеранов и их близких. В этом направлении филиал взаимодействует с конно-спортивной школой в Ледно. Кроме того, фонд и команда доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ с универсальными сценариями и речевыми модулями для помощи ветеранам после демобилизации.