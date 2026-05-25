Орловский округ ждет ремонт освещения на пяти улицах

В Орловском муниципальном округе в 2026 году выполнят ремонт искусственного электроосвещения автомобильных дорог. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Андрей Клычков. Сумма средств, предусмотренных округу в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», составляет 50,5 млн рублей. Заключен контракт на капремонт освещения по улице Центральной в деревне Некрасовка. Цена контракта – 1,5 млн рублей.

За счет средств муниципального Дорожного фонда запланирован капремонт освещения в деревне Киреевка и поселке Стрелецкий общей протяженностью 2074 метра. Цена контракта – 3,9 млн рублей. Срок выполнения работ – 31 августа 2026 года. Также подрядные организации приступили к ремонту дорог по шести адресам. По поручению губернатора запланирован капремонт дорог на трех улицах в деревне Некрасовка. Работы завершат до 31 мая 2027 года.

Заключен контракт с ООО «ГАЗ РЕСУРС» на капремонт участка дороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» - деревня Тайное – железнодорожный переезд. Протяженность – 4,2 км, цена – 97,4 млн рублей. Срок – 28 мая 2027 года. В деревне Жилина на улице Строительной уже укладывают нижний слой асфальта – контракт на 32,6 млн закроют до 14 августа.

В 2026 году в округе приведут в порядок дороги на улицах Виноградной и Новой в поселке Зареченский, Школьном проезде в деревне Образцово, Заречной в деревне Сухая Орлица и Сиреневой в деревне Ольховец. Контракты заключены, сроки выполнения – до конца сентября 2026 года. Общая сумма всех дорожных работ в округе превышает 170 млн рублей.