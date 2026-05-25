В Орле высадили три тысячи бархатцев и петуний в сквере Лескова

Региональный центр продолжает преображаться к летнему сезону. В сквере имени Лескова сотрудники МБУ «Спецавтобаза» высадили три тысячи кустиков бархатцев и петунии. Об этом сообщает администрация Орла. Работа озеленителей не заканчивается на посадке. На протяжении всего сезона клумбы требуют постоянного внимания и заботы. В этом году на городских клумбах, скверах и общественных пространствах уже высадили около 570 тысяч цветов.

Женская бригада тепличного хозяйства предприятия ежедневно ухаживает за цветниками: поливает растения, удаляет увядшие соцветия и бережно «умывает» своих подопечных. Накануне такие работы прошли в сквере «Орлята» на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной. В «Спецавтобазе» отметили, что каждый цветник – это живой организм, которому нужен ежедневный уход.

Озеленители стараются сделать так, чтобы Орел оставался ярким и уютным на протяжении всего сезона. Работы по озеленению продолжаются. Орловцы уже оценили преображение любимых мест отдыха. В планах у коммунальщиков – высадить цветы еще на нескольких общественных пространствах. Город готовится встретить лето во всей красе. Жителей просят бережно относиться к зеленым насаждениям и цветникам.