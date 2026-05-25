НовостиОбщество25 мая 2026 10:53

В Орловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду

Непогода продержится на Орловщине двое суток – с вечера 25 до вечера 27 мая
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 25 мая до 21 часа 27 мая в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем осадков не будет. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем 15-20 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области отмечают, что неблагоприятные метеоусловия могут привести к чрезвычайным происшествиям: обрывам линий электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также к увеличению числа ДТП.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности: при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами, легкими конструкциями и деревьями, быть осторожными при обходе оборванных проводов. Единый номер экстренных служб – 112.