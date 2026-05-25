НовостиОбщество25 мая 2026 9:22

В Орловской области стало на 10 объектов незавершенного строительства меньше

Орловский губернатор поставил задачу выработать хозяйский подход к долгостроям региона
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

На аппаратном совещании в администрации Орловской области губернатор Андрей Клычков сообщил о сокращении числа объектов незавершенного строительства. По сравнению с началом 2025 года к январю 2026 года количество таких строек уменьшилось на 10 единиц. На сегодняшний день 53 долгостроя включены в действующие строительные программы и планируются к завершению.

Сорок пять объектов готовы к достройке после определения источников финансирования. В отношении 12 объектов, завершенных строительством, сейчас проводят процедуру передачи конечному балансовому держателю. Пятнадцать объектов планируют приватизировать. Еще 21 строение рассматривают к сносу с последующим списанием затрат.

Андрей Клычков поставил задачу выработать к объектам незавершенного строительства хозяйский подход. Необходимо анализировать их пригодность, целесообразность ввода и искать источники финансирования возможных работ. Власти намерены и дальше сокращать количество долгостроев. В регионе наведен порядок в учете таких объектов. Теперь главное – довести начатое до конца. Брошенные стройки не украшают города и села Орловщины.