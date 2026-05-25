В Орловской области подешевели огурцы и сладкий перец

В Орловской области зафиксировано сезонное снижение цен на огурцы и сладкий перец. Эксперты объясняют это уменьшением расходов на освещение и отопление теплиц весной. Кроме того, производство отечественных тепличных овощей выросло благодаря вводу новых мощностей и модернизации. Предложение на рынке расширилось, что сдерживает рост цен. Об этом сообщает Отделение Банка России по Орловской области.

А вот непродовольственные товары подорожали. Заметнее всего в апреле выросли цены на печатные издания: увеличились затраты на краску, бумагу и услуги типографий. Плюс выросли издержки ретейлеров на логистику и аренду. Также подорожали подержанные иномарки из-за повышенного спроса на отдельные модели.

Годовая инфляция в Орловской области снизилась и составила 5,7%. Об этом говорится в апрельском докладе «Региональная экономика» Банка России. В ЦФО производство тепличных овощей выросло еще в 2025 году, позитивная динамика в отрасли сохраняется. В некоторых регионах уже запущены современные тепличные комплексы.