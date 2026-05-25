Более двух тысяч орловских родителей получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью

В Орловской области 2035 родителей получают ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью. Государственная поддержка предназначена для мам, пап, усыновителей, опекунов и попечителей, которые не работают или трудятся неполный день, а также не получают пенсию и пособие по безработице. Размер выплаты с 1 февраля 2026 года составляет 11 563,2 рубля. Деньги перечисляют вместе с пенсией по инвалидности ребенка. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Если уход осуществляет не родитель, а иное лицо, ему нужно ежегодно подтверждать это в Социальном фонде. В заявлении необходимо указать обязательство обеспечивать питание, личную гигиену, мобильность ребенка и следить за его здоровьем не менее 14 часов в неделю. Периоды ухода засчитываются в страховой стаж: за один год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до восьми лет, имеет право выйти на пенсию досрочно: женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет. Для этого нужны страховой стаж не менее 15 лет у женщин и 20 лет у мужчин, а также 30 пенсионных коэффициентов. Получить выписку из индивидуального лицевого счета можно на портале госуслуг или в клиентской службе ОСФР.