Нескольким районам Орловской области присвоены высокие классы пожарной опасности

По данным ОЦГМС, на большей территории Орловской области зарегистрирован второй класс пожарной опасности.

В четырех муниципальных образованиях (Орел, Орловский округ, Болховский и Верховский районы) установлен четвертый класс. В Дмитровском районе – третий класс.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, 24 мая сотрудники пожарно-спасательных подразделений девять раз выезжали на тушение мусора и сухой травы. Возгорания фиксировали в Орле, Залегощенском, Мценском, Малоархангельском районах и Орловском округе.