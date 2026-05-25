В Орле открылся фестиваль юных футболистов «Кубок будущих Чемпионов»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Центральном стадионе имени Ленина в Орле стартовал второй фестиваль юных футболистов «Кубок будущих Чемпионов» среди сельских команд. В соревнованиях участвуют 23 команды юношей и девушек из муниципальных образований Орловской области. На открытии присутствовал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона поприветствовал юных спортсменов и пожелал им побед. Он выразил уверенность, что среди участников есть будущие звезды, которые станут известными футболистами, как Николай Долгов, Сергей Кирьяков, Александр Селихов или наставниками чемпионов – как легендарный Юрий Семин. Клычков отметил, что в муниципалитетах строят современные площадки и проводят такие турниры, чтобы таланты детей раскрывались в полную силу.

К ребятам также обратился игрок сборной России, многократный призер чемпионатов России, замдиректора по спортивной работе ФК «Орел» Дмитрий Сенников. Юрий Семин поприветствовал участников по видеосвязи. Все команды получили футбольную форму для постоянного использования. Победителей и призеров ждут кубки, медали и памятные призы. Фестиваль организовал спортивный клуб «Орел».