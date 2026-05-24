НовостиСпорт24 мая 2026 11:22

Орловский ФК «Орел» крупно проиграл дома тамбовскому «Спартаку»

Матч девятого тура Второй лиги завершился со счетом 1:5 в пользу гостей
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На Центральном стадионе в Орле прошел матч девятого тура LEON – первенства России по футболу во Второй лиге дивизиона «Б». ФК «Орел» принимал тамбовский «Спартак». Игра закончилась разгромным поражением хозяев – 1:5 в пользу гостей.

После девяти туров у «зелено-белых» 12 очков. В турнирной таблице команда занимает восьмое место. Это не лучший результат для орловцев. Болельщики надеются, что команда соберется и покажет более достойную игру в следующих матчах.

Следующий поединок «Орел» проведет на выезде 31 мая. Соперником станет «Шумбрат» из Саранска.