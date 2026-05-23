В Орле пройдет праздник «Читаем Пушкина» с открытым микрофоном и пирогами

Фото: Орловский Дом литераторов

Перед Орловской областной библиотекой имени Бунина в третий раз состоится городской праздник «Читаем Пушкина. Открытый микрофон», посвященный дню рождения поэта. Мероприятие начнется 6 июня в 15:00. Дети и взрослые, профессионалы и любители, поклонники творчества Александра Пушкина смогут исполнить свои любимые стихи и фрагменты прозы.

Гостям предложат примерить образы пушкинской эпохи и отведать пироги, испеченные по рецептам няни поэта Арины Родионовны. Также в Бунинском сквере организуют «Пушкинский пленэр» от студентов художественного училища, детские площадки и многое другое.

Праздник обещает быть теплым и душевным. Организаторы приглашают всех желающих провести время с пользой и прикоснуться к великой русской литературе. Вход свободный. Приходите сами и приводите детей. Начало в три часа дня.

