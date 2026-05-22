Музей Банка России в Орле продолжит работать летом без каникул

Музей Банка России в Орле не закроется на летние каникулы. Несмотря на сезон отпусков, здание на Гостиной, 6 – одно из самых красивых в городе – по-прежнему ждет гостей. Экскурсоводы рассказывают об истории банковского дела на Орловщине, показывают образцы банкнот и монет разных времен. Также посетители могут сфотографироваться на память с банковским служащим начала прошлого века.

Среди экспонатов – вычислительная техника двадцатого столетия, первые компьютеры, машинки для пересчета монет и банкнот, а также многое другое. Сотрудник орловского отделения Банка России Оксана Сапрыкина рассказала, что гости увидят деньги царской России и банкноты времен Временного правительства. А еще экскурсоводы объяснят, что происходит с современными деньгами, когда у них заканчивается срок службы. Самые любознательные смогут попробовать себя в роли кассиров – например, самостоятельно пересчитать монеты на специальном оборудовании.

Записаться на экскурсию можно через сайт музея Банка России. Прийти можно как индивидуально, так и группой. Все экскурсии бесплатные. Музей работает в обычном режиме. Организаторы приглашают орловцев и гостей города провести время с пользой и узнать много нового о мире финансов. Возрастных ограничений нет. Приходите сами и приводите детей. Будет интересно всем.