Орловцев призвали не открывать купальный сезон раньше 1 июня

В регионе стоит сухая и жаркая погода. Некоторые орловцы уже проводят время на водоемах, забывая, что купальный сезон начнется 1 июня и продлится три месяца. Специалисты ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области усилили контроль на водных объектах. В Орле прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На пляже возле Городского парка уже немало отдыхающих. Палящее солнце заставляет искать спасения в воде. Однако, как пояснил ведущий специалист отдела безопасности Андрей Кондрашов, жара – это фактор, повышающий риск происшествий. Люди забывают об осторожности, поддавшись соблазну охладиться. Купаться можно только там, где есть оборудованные пляжи, вода соответствует нормам, а дно очищено. В 2026 году в области планируют допустить к работе 35 пляжей, но они еще не готовы.

Спасатели напомнили: купание в необорудованных местах крайне опасно, вода еще не прогрелась до безопасной температуры. Категорически запрещено купаться в состоянии опьянения. Официальные пляжи закрыты, спасателей нет, в случае происшествия рассчитывать придется только на свои силы. Вода не прощает легкомыслия. Отдыхающим настоятельно не рекомендуют заходить в воду до начала сезона. Берегите себя. Единый номер экстренных служб – 112.