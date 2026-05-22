Студенческие отряды Орловской области открыли шестьдесят седьмой трудовой сезон

Фото: Орловский госуниверситет имени Тургенева

В Орловском государственном университете имени Тургенева торжественно открыли очередной трудовой семестр студенческих отрядов. Мероприятие прошло в формате концерта. Участники показали творческие номера, отмеченные жюри на апрельском фестивале, а также подготовили постановки-переделки известных фильмов и сериалов в заданных жанрах. В финале каждый отряд получил путевку на летний сезон.

В этом году студенты будут проходить временную трудовую практику по шести направлениям: педагогическое, медицинское, путиное, сельскохозяйственное, сервисное, а также в отрядах проводников. География работ охватывает Орловскую, Брянскую, Владимирскую области, Москву, а также Краснодарский и Приморский края.

Студенческие отряды Орловщины имеют богатую историю. В 2026 году отмечается уже шестьдесят седьмой сезон. Бойцы отрядов не только работают, но и участвуют в социальных проектах, помогают ветеранам, благоустраивают территории. Организаторы пожелали ребятам удачи, хороших заработков и новых друзей. А всем, кто еще не вступил в отряды, предложили задуматься – возможно, это лучший способ провести лето с пользой.