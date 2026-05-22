Бывший директор орловского медцентра получил полтора года за мошенничество

В Орловской области вынесли приговор бывшему генеральному директору одного из медицинских центров. Его признали виновным в десяти эпизодах мошенничества в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что в начале 2023 года мужчина вступил в преступный сговор с другими сотрудниками. Он заключал с организациями региона договоры на оказание платных медуслуг, хотя заведомо знал, что выполнить их невозможно – в центре не хватало нужных специалистов. Его сообщники фиктивно составляли документы об оказании услуг в полном объеме. После этого на счета медцентра поступала оплата.

В итоге злоумышленники завладели деньгами десяти организаций. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона 170 тысяч рублей. Суд приговорил бывшего директора к полутора годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.