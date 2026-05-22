В Орловской области объявлена ракетная опасность

Фото: Елена Зябкина Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. Жителям напомнили о правилах поведения в экстренной ситуации.

При сигнале ракетной опасности, находясь в помещении, необходимо отойти от окон и переместиться в место со сплошными стенами. Подойдет подвал или ванная комната. Если сигнал застал на улице, нужно пройти в безопасное место – подземную парковку или подземный пешеходный переход. При движении в транспорте следует остановить автомобиль, выйти из него и проследовать в укрытие.

В укрытии нужно оставаться до сообщения об отмене ракетной опасности. Спасатели просят орловцев сохранять спокойствие и внимательно следить за оповещениями от официальных ведомств. Телефон экстренных служб – 112.