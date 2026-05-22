В Орле изменили маршруты двух троллейбусов из-за провисания контактной сети

В Советском районе Орла временно изменили движение троллейбусов. Причина – провисание контактной сети на участке улицы Тургенева и предстоящие ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут № 6 теперь будет следовать от автовокзала до железнодорожного вокзала. Троллейбус № 4 временно поменял траекторию: он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Наугорского шоссе через улицу Герцена.

Специалисты ТТП в ближайшее время начнут устранять неисправность. Жителей просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу. О возвращении троллейбусов на привычные маршруты сообщат дополнительно. Администрация приносит извинения за временные неудобства.