Орловский Россельхознадзор обследовал с помощью дронов тысячу гектаров земель

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С начала пожароопасного периода – с 7 апреля по 19 мая – Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям совместно с МЧС провели мониторинг земель сельхозназначения. Для этого использовали беспилотные летательные аппараты. Всего обследовали 19 участков общей площадью 1063 гектара. Нарушения земельного законодательства нашли на площади 386,3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правообладателям земель направили 20 предостережений. Один из характерных примеров – участок в Тельченском сельском поселении Мценского района площадью 33 гектара, принадлежащий ООО «МясПром». Дроны зафиксировали, что земля частично заросла древесно-кустарниковой растительностью, засорена порубочными остатками, а на всей площади есть следы горения.

Такие нарушения создают реальную угрозу возникновения крупных пожаров. Сухая трава и кустарник легко воспламеняются, а ветер быстро разносит огонь на большие расстояния. В Россельхознадзоре напомнили: собственники обязаны приводить свои участки в порядок. Иначе последуют штрафы и предписания суда. Мониторинг с помощью дронов продолжается. Технология позволяет охватить большие территории и заметить даже скрытые проблемы.