В Орловской области снизилась аварийность в ЖКХ на 18% за отопительный сезон

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 года. Совещание в режиме видеоконференции провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отопительный период в регионе начали досрочно – 25 сентября 2025 года – чтобы обеспечить нормативную температуру в зданиях и профилактировать вирусные заболевания. Завершился он 5 мая 2026 года. С 2023 по 2025 год заменили более 48 километров теплосетей. В 2025 году подготовку части объектов к зиме вели за счет федерального бюджета.

Благодаря проведенной работе аварийность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 18,3%. Это один из лучших показателей в Центральной России. В регионе продолжат модернизировать коммунальную инфраструктуру. Поставлена задача – к следующей зиме заменить еще не менее 15 километров сетей, чтобы окончательно решить проблему частых порывов на изношенных трубах.