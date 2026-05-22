Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 мая 2026 7:19

В Орловской области перехватили три беспилотника

При атаке БПЛА в Орловской области жертв нет
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В течение прошедших суток над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, при этом никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над 18 регионами России ПВО сбили 217 украинских дронов самолетного типа.