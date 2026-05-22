В Орловской области перехватили три беспилотника

В течение прошедших суток над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, при этом никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над 18 регионами России ПВО сбили 217 украинских дронов самолетного типа.