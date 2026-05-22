Команды пенсионеров Орловской области поборолись за победу в спартакиаде

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

На Центральном стадионе имени Ленина в Орле прошла спартакиада пенсионеров. Мероприятие состоялось в рамках Года единства народов России. Участники «золотого возраста» соревновались в легкой атлетике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе, плавании и комбинированной эстафете. Всего в соревнованиях приняли участие 29 команд со всего региона. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

В ходе церемонии награждения организаторы отметили самых возрастных участников – Валерия Серова и Людмилу Лобоцкую. Они показали, что возраст не помеха для активного образа жизни и любви к спорту. По итогам командного зачета первое место заняла команда Ливен, второе – команда Мценского района, третье – команда Орловского муниципального округа.

Именно спортсмены из Ливен представят Орловскую область в финале Всероссийской спартакиады пенсионеров. Им предстоит побороться за звание лучших среди сильнейших команд со всей страны. Пожелаем удачи нашим землякам. А всем активным орловцам – не сидеть на месте и брать пример с победителей.