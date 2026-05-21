Орловские спасатели проверили детские лагеря перед началом летнего сезона

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники МЧС России проводят в Орловской области мероприятия по контролю за соблюдением безопасности в детских загородных оздоровительных учреждениях. Всего запланировано 53 обязательных профилактических визита в 10 лагерей. На данный момент провели 11 проверок. По их результатам выдали четыре предписания и предложили выполнить 14 противопожарных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Инспекторы надзорной деятельности проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, наличие систем противопожарной защиты и договоров на их обслуживание, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправность первичных средств пожаротушения. Параллельно с персоналом и руководителями проводят разъяснительную работу о действиях при пожаре.

Противопожарное состояние детских лагерей будет отслеживать на протяжении всего лета. Для профилактики ЧС в каждой смене организуют тематические дни безопасности, викторины, тренировки по эвакуации, занятия по правилам поведения на водоемах и оказанию первой помощи.

В день заезда с персоналом и детьми проведут дополнительные инструктажи и тренировки по эвакуации. В регионе уверены: безопасность юных орловцев во время летнего отдыха должна быть обеспечена на сто процентов. Родителям советуют интересоваться условиями в лагерях, куда отправляются их дети.