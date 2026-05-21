В Орловской области будут судить мужчину за убийство сожительницы и нападение на ее сына

В Орловской области завершено расследование уголовного дела против 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, 23 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 42-летней сожительницей. В ходе конфликта он нанес женщине множественные ножевые ранения. Ее 11-летний сын попытался защитить мать и стал очевидцем нападения. Мужчина ударил ножом и ребенка.

От полученных травм женщина умерла на месте. Ее сыну повезло больше – медики оценили его повреждения как легкий вред здоровью. Мальчик остался жив. Подозреваемый орловец находится под стражей. Теперь его судьбу решит суд. Статья предусматривает серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.