В Орловской области восстановили 14 гектаров леса

Специалисты провели работы по лесовосстановлению в оптимальные агротехнические сроки. Деревья высадили на общей площади 14 гектаров земель лесного фонда. Работы прошли в Глазуновском, Дмитровском, Новосильском и Ломецком лесничествах.

Для посадки использовали главные лесообразующие породы Орловской области: сосну обыкновенную, дуб черешчатый и ель обыкновенную. Посадочный материал вырастили в местных лесных питомниках. Также специалисты дополнили лесные культуры прошлых лет, чтобы повысить приживаемость молодых деревьев.

Осенью запланирована еще одна масштабная высадка лесных культур на площади 45 гектаров. В ближайшее время техника выйдет на подготовленные участки. Лесохозяйственные работы проходят ежедневно.

В ближайшее время в лесничествах начнутся агротехнические мероприятия и комплекс профилактических противопожарных мероприятий.